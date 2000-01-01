Николаенко Анна Артемовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Жерябин Артем
Мать: Б Б Б
Рождение ребёнка
28.06.1939
Дочь: Стус Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Каспирович Иван Никитович
Рождение ребёнка
1942
Сын: Каспирович Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Каспирович Иван Никитович
Рождение ребёнка
15.08.1947
Дочь: Федорович Тамара Алексеевна
Отец ребёнка: Николаенко Алексей Иванович
Рождение ребёнка
25.10.1949
Дочь: Соломатина Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Николаенко Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно