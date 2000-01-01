Николаенко Анна Артемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаенко Анна Артемовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Жерябин Артем

Мать: Б Б Б

Рождение ребёнка
28.06.1939

Дочь: Стус Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Каспирович Иван Никитович

Рождение ребёнка
1942

Сын: Каспирович Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Каспирович Иван Никитович

Рождение ребёнка
15.08.1947

Дочь: Федорович Тамара Алексеевна

Отец ребёнка: Николаенко Алексей Иванович

Рождение ребёнка
25.10.1949

Дочь: Соломатина Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Николаенко Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаенко Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
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