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Николаенко Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1947

Дочь: Федорович Тамара Алексеевна

Мать ребёнка: Николаенко Анна Артемовна

Рождение ребёнка
25.10.1949

Дочь: Соломатина Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Николаенко Анна Артемовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богданова Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Николаенко Ульяна Артемовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаенко Ульяна Артемовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каминская Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Николаенко Ульяна Артемовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаенко Анна Артемовна

Смерть
1981
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