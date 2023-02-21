Николаенко Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1947
Дочь: Федорович Тамара Алексеевна
Мать ребёнка: Николаенко Анна Артемовна
Рождение ребёнка
25.10.1949
Дочь: Соломатина Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Николаенко Анна Артемовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богданова Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Николаенко Ульяна Артемовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каминская Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Николаенко Ульяна Артемовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1981