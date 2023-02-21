Каспирович Иван Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каспирович Иван Никитович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1916

Дата смерти

10.12.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1939

Дочь: Стус Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Николаенко Анна Артемовна

Смерть
10.12.1942
Рождение ребёнка
1942

Сын: Каспирович Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Николаенко Анна Артемовна

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