Каспирович Иван Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1916
Дата смерти10.12.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1939
Дочь: Стус Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Николаенко Анна Артемовна
Смерть
10.12.1942
Рождение ребёнка
1942
Сын: Каспирович Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Николаенко Анна Артемовна