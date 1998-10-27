Кавалерова Оксана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1974
Отец: Стус Николай Пахомович
Мать: Стус Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
27.10.1998
Дочь: Патрушева Анастасия Валерьевна
Отец ребёнка: Кавалеров Валерий Николаевич
Рождение ребёнка
30.06.2001
Дочь: Кавалерова Юлия Валерьевна
Отец ребёнка: Кавалеров Валерий Николаевич