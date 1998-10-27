Кавалерова Оксана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кавалерова Оксана Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1974

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1974

Отец: Стус Николай Пахомович

Мать: Стус Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
27.10.1998

Дочь: Патрушева Анастасия Валерьевна

Отец ребёнка: Кавалеров Валерий Николаевич

Рождение ребёнка
30.06.2001

Дочь: Кавалерова Юлия Валерьевна

Отец ребёнка: Кавалеров Валерий Николаевич

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