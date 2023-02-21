Глазкова Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1963
Отец: Стус Николай Пахомович
Мать: Стус Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
06.08.1984
Сын: Глазков Сергей Александрович
Отец ребёнка: Глазков Александр Павлович
Рождение ребёнка
10.08.1987
Сын: Глазков Артем Александрович
Отец ребёнка: Глазков Александр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно