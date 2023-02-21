Глазкова Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазкова Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1963

Отец: Стус Николай Пахомович

Мать: Стус Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
06.08.1984

Сын: Глазков Сергей Александрович

Отец ребёнка: Глазков Александр Павлович

Рождение ребёнка
10.08.1987

Сын: Глазков Артем Александрович

Отец ребёнка: Глазков Александр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глазков Александр Павлович

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