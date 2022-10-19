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Глазков Александр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глазкова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
06.08.1984

Сын: Глазков Сергей Александрович

Мать ребёнка: Глазкова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
10.08.1987

Сын: Глазков Артем Александрович

Мать ребёнка: Глазкова Татьяна Николаевна

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