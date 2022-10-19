Глазков Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.08.1984
Сын: Глазков Сергей Александрович
Мать ребёнка: Глазкова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
10.08.1987
Сын: Глазков Артем Александрович
Мать ребёнка: Глазкова Татьяна Николаевна