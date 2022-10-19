Стус (Шаловинская) Наталья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1910
Отец: Шаловинский Виктор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Стус Пахом Иванович
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: Стус Пахом Иванович
Рождение ребёнка
11.03.1943
Отец ребёнка: Стус Пахом Иванович
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Павлова (Стус) Валентина Пахомовна
Отец ребёнка: Стус Пахом Иванович
Рождение ребёнка
1949
Отец ребёнка: Стус Пахом Иванович
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Стус Галина Пахомовна
Отец ребёнка: Стус Пахом Иванович
Рождение ребёнка
1955
Отец ребёнка: Стус Пахом Иванович
Смерть
Неизвестно