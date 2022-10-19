Стус (Шаловинская) Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стус (Шаловинская) Наталья Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1910

Отец: Шаловинский Виктор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Сын: Стус Владимир Пахомович

Отец ребёнка: Стус Пахом Иванович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Стус Михаил Пахомович

Отец ребёнка: Стус Пахом Иванович

Рождение ребёнка
11.03.1943

Сын: Стус Николай Пахомович

Отец ребёнка: Стус Пахом Иванович

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Павлова (Стус) Валентина Пахомовна

Отец ребёнка: Стус Пахом Иванович

Рождение ребёнка
1949

Сын: Стус Анатолий Пахомович

Отец ребёнка: Стус Пахом Иванович

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Стус Галина Пахомовна

Отец ребёнка: Стус Пахом Иванович

Рождение ребёнка
1955

Сын: Стус Александр Пахомович

Отец ребёнка: Стус Пахом Иванович

Смерть
Неизвестно

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