Стус Пахом Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1906
Отец: Стус Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Стус Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
1940
Мать ребёнка: Стус Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
11.03.1943
Мать ребёнка: Стус Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Павлова Валентина Пахомовна
Мать ребёнка: Стус Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
1949
Мать ребёнка: Стус Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Стус Галина Пахомовна
Мать ребёнка: Стус Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
1955
Мать ребёнка: Стус Наталья Викторовна
Смерть
Неизвестно