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Стус Пахом Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1906

Отец: Стус Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Сын: Стус Владимир Пахомович

Мать ребёнка: Стус Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Стус Михаил Пахомович

Мать ребёнка: Стус Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
11.03.1943

Сын: Стус Николай Пахомович

Мать ребёнка: Стус Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Павлова Валентина Пахомовна

Мать ребёнка: Стус Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Стус Анатолий Пахомович

Мать ребёнка: Стус Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Стус Галина Пахомовна

Мать ребёнка: Стус Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
1955

Сын: Стус Александр Пахомович

Мать ребёнка: Стус Наталья Викторовна

Смерть
Неизвестно
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