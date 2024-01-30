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Зязина (Ракова) Прасковья

Место рождения

Воронежская обл.

Дата рождения

07.11.1906

Дата смерти

14.03.1975

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1906

Отец: Раков Харитон

Мать: Ракова (Виноградова) Марфа

Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Зязин Тит

Отец ребёнка: Зязин Иван

Рождение ребёнка
04.12.1924

Дочь: Сутырина (Зязина) Екатерина

Отец ребёнка: Зязин Иван

Рождение ребёнка
06.02.1926

Дочь: Лесовая (Зязина) Ксения

Отец ребёнка: Зязин Иван

Рождение ребёнка
24.12.1928

Сын: Зязин Данил

Отец ребёнка: Зязин Иван

Рождение ребёнка
25.09.1930

Дочь: (Зязина) Мария

Отец ребёнка: Зязин Иван

Рождение ребёнка
22.07.1938

Сын: Зязин Владимир

Отец ребёнка: Зязин Иван

Смерть
14.03.1975
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно

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