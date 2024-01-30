Зязина (Ракова) Прасковья
Место рожденияВоронежская обл.
Дата рождения07.11.1906
Дата смерти14.03.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1906
Отец: Раков Харитон
Рождение ребёнка
Около 1922
Сын: Зязин Тит
Отец ребёнка: Зязин Иван
Рождение ребёнка
04.12.1924
Дочь: Сутырина (Зязина) Екатерина
Отец ребёнка: Зязин Иван
Рождение ребёнка
06.02.1926
Дочь: Лесовая (Зязина) Ксения
Отец ребёнка: Зязин Иван
Рождение ребёнка
24.12.1928
Сын: Зязин Данил
Отец ребёнка: Зязин Иван
Рождение ребёнка
25.09.1930
Дочь: (Зязина) Мария
Отец ребёнка: Зязин Иван
Рождение ребёнка
22.07.1938
Сын: Зязин Владимир
Отец ребёнка: Зязин Иван
Смерть
14.03.1975
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно