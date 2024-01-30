Зязин Иван
Место рожденияВоронежская обл., Давыдовский р-н, с. Вознесенка
Дата рождения28.01.1904
Дата смерти09.09.1958
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1904
Отец: Зязин Леонтий
Рождение ребёнка
Около 1922
Сын: Зязин Тит
Мать ребёнка: Зязина (Ракова) Прасковья
Рождение ребёнка
04.12.1924
Дочь: Сутырина (Зязина) Екатерина
Мать ребёнка: Зязина (Ракова) Прасковья
Рождение ребёнка
06.02.1926
Дочь: Лесовая (Зязина) Ксения
Мать ребёнка: Зязина (Ракова) Прасковья
Рождение ребёнка
24.12.1928
Сын: Зязин Данил
Мать ребёнка: Зязина (Ракова) Прасковья
Рождение ребёнка
25.09.1930
Дочь: (Зязина) Мария
Мать ребёнка: Зязина (Ракова) Прасковья
Рождение ребёнка
22.07.1938
Сын: Зязин Владимир
Мать ребёнка: Зязина (Ракова) Прасковья
Смерть
09.09.1958
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно