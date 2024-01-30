Зязин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗязин Иван

Зязин Иван

Место рождения

Воронежская обл., Давыдовский р-н, с. Вознесенка

Дата рождения

28.01.1904

Дата смерти

09.09.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1904

Отец: Зязин Леонтий

Мать: Зязина (Огурцова) Александра

Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Зязин Тит

Мать ребёнка: Зязина (Ракова) Прасковья

Рождение ребёнка
04.12.1924

Дочь: Сутырина (Зязина) Екатерина

Мать ребёнка: Зязина (Ракова) Прасковья

Рождение ребёнка
06.02.1926

Дочь: Лесовая (Зязина) Ксения

Мать ребёнка: Зязина (Ракова) Прасковья

Рождение ребёнка
24.12.1928

Сын: Зязин Данил

Мать ребёнка: Зязина (Ракова) Прасковья

Рождение ребёнка
25.09.1930

Дочь: (Зязина) Мария

Мать ребёнка: Зязина (Ракова) Прасковья

Рождение ребёнка
22.07.1938

Сын: Зязин Владимир

Мать ребёнка: Зязина (Ракова) Прасковья

Смерть
09.09.1958
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.