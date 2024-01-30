Зязин Леонтий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зязин Леонтий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1919

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зязин Филипп

Мать: Зязина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Санталова (Зязина) Ефимия

Мать ребёнка: Зязина (Огурцова) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зязина) Пелагея (Поля)

Мать ребёнка: Зязина (Огурцова) Александра

Рождение ребёнка
28.01.1904

Сын: Зязин Иван

Мать ребёнка: Зязина (Огурцова) Александра

Рождение ребёнка
1905

Сын: Зязин Андрей

Мать ребёнка: Зязина (Огурцова) Александра

Смерть
Около 1919

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