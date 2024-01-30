Зязин Леонтий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1919
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зязин Филипп
Мать: Зязина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Санталова (Зязина) Ефимия
Мать ребёнка: Зязина (Огурцова) Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зязина) Пелагея (Поля)
Мать ребёнка: Зязина (Огурцова) Александра
Рождение ребёнка
28.01.1904
Сын: Зязин Иван
Мать ребёнка: Зязина (Огурцова) Александра
Рождение ребёнка
1905
Сын: Зязин Андрей
Мать ребёнка: Зязина (Огурцова) Александра
Смерть
Около 1919