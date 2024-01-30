Зязина (Огурцова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зязина (Огурцова) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Огурцов Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Санталова (Зязина) Ефимия

Отец ребёнка: Зязин Леонтий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зязина) Пелагея (Поля)

Отец ребёнка: Зязин Леонтий

Рождение ребёнка
28.01.1904

Сын: Зязин Иван

Отец ребёнка: Зязин Леонтий

Рождение ребёнка
1905

Сын: Зязин Андрей

Отец ребёнка: Зязин Леонтий

Смерть
Неизвестно

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