Зязина (Огурцова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Огурцов Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Санталова (Зязина) Ефимия
Отец ребёнка: Зязин Леонтий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зязина) Пелагея (Поля)
Отец ребёнка: Зязин Леонтий
Рождение ребёнка
28.01.1904
Сын: Зязин Иван
Отец ребёнка: Зязин Леонтий
Рождение ребёнка
1905
Сын: Зязин Андрей
Отец ребёнка: Зязин Леонтий
Смерть
Неизвестно