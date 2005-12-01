Зязин Владимир
Место рожденияСССР, МО, Щелковский р-н,пос.Монино
Дата рождения22.07.1938
Дата смерти01.12.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1938
Отец: Зязин Иван
Бракосочетание
05.01.1960
Жена: Зязина (Яровая) Наталия
Рождение ребёнка
24.03.1961
Сын: Зязин Юрий
Мать ребёнка: Зязина (Яровая) Наталия
Рождение ребёнка
09.12.1973
Дочь: (Давыдова) Ирина
Мать ребёнка: Зязина (Яровая) Наталия
Смерть
01.12.2005
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно