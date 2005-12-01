Зязин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗязин Владимир

Зязин Владимир

Место рождения

СССР, МО, Щелковский р-н,пос.Монино

Дата рождения

22.07.1938

Дата смерти

01.12.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1938

Отец: Зязин Иван

Мать: Зязина (Ракова) Прасковья

Бракосочетание
05.01.1960

Жена: Зязина (Яровая) Наталия

Рождение ребёнка
24.03.1961

Сын: Зязин Юрий

Мать ребёнка: Зязина (Яровая) Наталия

Рождение ребёнка
09.12.1973

Дочь: (Давыдова) Ирина

Мать ребёнка: Зязина (Яровая) Наталия

Смерть
01.12.2005
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.