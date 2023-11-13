Зязина (Яровая) Наталия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зязина (Яровая) Наталия

Место рождения

СССР, г. Новороссийск

Дата рождения

19.09.1937

Дата смерти

13.11.2023

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1937

Отец: Яровой Анатолий

Мать: Яровая (Копыл) Серафима

Бракосочетание
05.01.1960

Муж: Зязин Владимир

Рождение ребёнка
24.03.1961

Сын: Зязин Юрий

Отец ребёнка: Зязин Владимир

Рождение ребёнка
09.12.1973

Дочь: (Давыдова) Ирина

Отец ребёнка: Зязин Владимир

Смерть
13.11.2023
Похороны
Неизвестно

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