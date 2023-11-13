Зязина (Яровая) Наталия
Место рожденияСССР, г. Новороссийск
Дата рождения19.09.1937
Дата смерти13.11.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1937
Отец: Яровой Анатолий
Мать: Яровая (Копыл) Серафима
Бракосочетание
05.01.1960
Муж: Зязин Владимир
Рождение ребёнка
24.03.1961
Сын: Зязин Юрий
Отец ребёнка: Зязин Владимир
Рождение ребёнка
09.12.1973
Дочь: (Давыдова) Ирина
Отец ребёнка: Зязин Владимир
Смерть
13.11.2023
Похороны
Неизвестно