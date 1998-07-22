Яровая (Копыл) Серафима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яровая (Копыл) Серафима

Место рождения

Золотоноша, Черкаська область

Дата рождения

22.01.1912

Дата смерти

22.07.1998

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1912

Отец: Копыл Алексей

Мать: Копыл (Фыль) Варвара

Золотоноша, Черкаська область
Рождение ребёнка
26.05.1932

Дочь: Слюсарь (Яровая) Маргарита

Отец ребёнка: Яровой Анатолий

Рождение ребёнка
19.09.1937

Дочь: Зязина (Яровая) Наталия

Отец ребёнка: Яровой Анатолий

Смерть
22.07.1998
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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