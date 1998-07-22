Яровая (Копыл) Серафима
Место рождения
Дата рождения22.01.1912
Дата смерти22.07.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1912
Отец: Копыл Алексей
Мать: Копыл (Фыль) Варвара
Рождение ребёнка
26.05.1932
Дочь: Слюсарь (Яровая) Маргарита
Отец ребёнка: Яровой Анатолий
Рождение ребёнка
19.09.1937
Дочь: Зязина (Яровая) Наталия
Отец ребёнка: Яровой Анатолий
Смерть
22.07.1998
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно