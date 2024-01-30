Яровой Анатолий
Место рожденияРостовская обл., г. Новочеркасск
Дата рождения16.06.1907
Дата смерти1969
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1907
Отец: Яровой (М.Б.Яровов) Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно
Мать ребёнка: Фронтовая Жена ?
Рождение ребёнка
26.05.1932
Дочь: Слюсарь (Яровая) Маргарита
Мать ребёнка: Яровая (Копыл) Серафима
Рождение ребёнка
19.09.1937
Дочь: Зязина (Яровая) Наталия
Мать ребёнка: Яровая (Копыл) Серафима
Смерть
1969
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно