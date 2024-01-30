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Яровой Анатолий

Место рождения

Ростовская обл., г. Новочеркасск

Дата рождения

16.06.1907

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1907

Отец: Яровой (М.Б.Яровов) Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно

Мать ребёнка: Фронтовая Жена ?

Рождение ребёнка
26.05.1932

Дочь: Слюсарь (Яровая) Маргарита

Мать ребёнка: Яровая (Копыл) Серафима

Рождение ребёнка
19.09.1937

Дочь: Зязина (Яровая) Наталия

Мать ребёнка: Яровая (Копыл) Серафима

Смерть
1969
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно

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