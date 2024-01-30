Яровой (М.Б.Яровов) Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1903
Сын: Яровой Михаил
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1907
Дочь: (Яровая) Наталья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1907
Дочь: (Яровая) Прасковья (Ковачка)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1907
Дочь: (Яровая) Анастасия (Нисенька)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1907
Дочь: Родина (Яровой) Агнеса
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1907
Дочь: (Яровая) Паула
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1907
Сын: Яровой Андрей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1907
Сын: Яровой Анатолий
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно