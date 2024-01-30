Яровой (М.Б.Яровов) Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яровой (М.Б.Яровов) Никифор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1903

Сын: Яровой Михаил

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1907

Дочь: (Яровая) Наталья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1907

Дочь: (Яровая) Прасковья (Ковачка)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1907

Дочь: (Яровая) Анастасия (Нисенька)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1907

Дочь: Родина (Яровой) Агнеса

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1907

Дочь: (Яровая) Паула

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1907

Сын: Яровой Андрей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1907

Сын: Яровой Анатолий

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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