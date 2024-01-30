Копыл Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКопыл Алексей

Копыл Алексей

Место рождения

Золотоноша, Черкаська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Копыл Николай

Мать: не указана

Золотоноша, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копыл ? Харитина

Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Копыл ? Харитина

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Кобыц (Копыл) Харитина

Мать ребёнка: Копыл ? Харитина

Рождение ребёнка
С 1895 по 1912

Сын: Копыл Алексей

Мать ребёнка: Копыл ? Харитина

Рождение ребёнка
22.01.1912

Дочь: Яровая (Копыл) Серафима

Мать ребёнка: Копыл (Фыль) Варвара

Золотоноша, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 03.03.1917

Дочь: Калюжная (Копыл) Ольга

Мать ребёнка: Копыл (Фыль) Варвара

Золотоноша, Черкаська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.