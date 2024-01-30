Копыл Алексей
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Копыл Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Копыл ? Харитина
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Копыл ? Харитина
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Кобыц (Копыл) Харитина
Мать ребёнка: Копыл ? Харитина
Рождение ребёнка
С 1895 по 1912
Сын: Копыл Алексей
Мать ребёнка: Копыл ? Харитина
Рождение ребёнка
22.01.1912
Дочь: Яровая (Копыл) Серафима
Мать ребёнка: Копыл (Фыль) Варвара
Рождение ребёнка
Около 03.03.1917
Дочь: Калюжная (Копыл) Ольга
Мать ребёнка: Копыл (Фыль) Варвара
Смерть
Неизвестно