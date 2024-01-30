Копыл ? Харитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копыл ? Харитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1912

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

До 1895 г.р.
1895 г.р.
С 1895 по 1912 г.р.

Добавил:

ИД
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копыл Алексей

Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Копыл Алексей

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Кобыц (Копыл) Харитина

Отец ребёнка: Копыл Алексей

Рождение ребёнка
С 1895 по 1912

Сын: Копыл Алексей

Отец ребёнка: Копыл Алексей

Смерть
До 1912
Золотоноша, Черкаська область

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