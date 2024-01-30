Копыл ? Харитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Копыл Алексей
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Копыл Алексей
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Кобыц (Копыл) Харитина
Отец ребёнка: Копыл Алексей
Рождение ребёнка
С 1895 по 1912
Сын: Копыл Алексей
Отец ребёнка: Копыл Алексей
Смерть
До 1912
Золотоноша, Черкаська область