Калюжная (Копыл) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калюжная (Копыл) Ольга

Место рождения

Золотоноша, Черкаська область

Дата рождения

Около 03.03.1917

Дата смерти

Около 2003

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 03.03.1917

Отец: Копыл Алексей

Мать: Копыл (Фыль) Варвара

Золотоноша, Черкаська область
Бракосочетание
До 1935

Муж: Городовиченко Александр

Рождение ребёнка
Около 26.08.1935

Дочь: (Городовиченко) Светлана

Отец ребёнка: Городовиченко Александр

Рождение ребёнка
22.06.1937

Дочь: Тарви (Городовиченко) Ирина

Отец ребёнка: Городовиченко Александр

Бракосочетание
С 1945 по 1948

Муж: Калюжный Николай

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Калюжная (Калюжная) Елена

Отец ребёнка: Калюжный Николай

Рождение ребёнка
28.02.1954

Сын: Калюжный Алексей

Отец ребёнка: Калюжный Николай

Смерть
Около 2003

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