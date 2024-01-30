Калюжная (Копыл) Ольга
Место рождения
Дата рожденияОколо 03.03.1917
Дата смертиОколо 2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 03.03.1917
Отец: Копыл Алексей
Мать: Копыл (Фыль) Варвара
Бракосочетание
До 1935
Рождение ребёнка
Около 26.08.1935
Дочь: (Городовиченко) Светлана
Отец ребёнка: Городовиченко Александр
Рождение ребёнка
22.06.1937
Дочь: Тарви (Городовиченко) Ирина
Отец ребёнка: Городовиченко Александр
Бракосочетание
С 1945 по 1948
Муж: Калюжный Николай
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Калюжная (Калюжная) Елена
Отец ребёнка: Калюжный Николай
Рождение ребёнка
28.02.1954
Сын: Калюжный Алексей
Отец ребёнка: Калюжный Николай
Смерть
Около 2003