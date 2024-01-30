Калюжный Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 1945 по 1948
Жена: Калюжная (Копыл) Ольга
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Калюжная (Калюжная) Елена
Мать ребёнка: Калюжная (Копыл) Ольга
Рождение ребёнка
28.02.1954
Сын: Калюжный Алексей
Мать ребёнка: Калюжная (Копыл) Ольга
Смерть
Неизвестно