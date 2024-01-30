Калюжный Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калюжный Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1917 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 1945 по 1948

Жена: Калюжная (Копыл) Ольга

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Калюжная (Калюжная) Елена

Мать ребёнка: Калюжная (Копыл) Ольга

Рождение ребёнка
28.02.1954

Сын: Калюжный Алексей

Мать ребёнка: Калюжная (Копыл) Ольга

Смерть
Неизвестно

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