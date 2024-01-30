Городовиченко Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 26.08.1935
Дочь: Светлана
Мать ребёнка: Калюжная Ольга
Бракосочетание
До 1935
Жена: Калюжная Ольга
Рождение ребёнка
22.06.1937
Дочь: Тарви Ирина
Мать ребёнка: Калюжная Ольга
Смерть
Неизвестно