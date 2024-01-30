Городовиченко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГородовиченко Александр

Городовиченко Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1917 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 26.08.1935

Дочь: Светлана

Мать ребёнка: Калюжная Ольга

Бракосочетание
До 1935

Жена: Калюжная Ольга

Рождение ребёнка
22.06.1937

Дочь: Тарви Ирина

Мать ребёнка: Калюжная Ольга

Смерть
Неизвестно
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