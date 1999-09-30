Сутырина (Зязина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сутырина (Зязина) Екатерина

Место рождения

Воронежская обл., Давыдовский р-н, с. Вознесенка

Дата рождения

04.12.1924

Дата смерти

30.09.1999

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1924

Отец: Зязин Иван

Мать: Зязина (Ракова) Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сутырин Борис

Рождение ребёнка
03.02.1948

Дочь: Петровская (Сутырина) Валентина

Отец ребёнка: Сутырин Борис

Смерть
30.09.1999
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно

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