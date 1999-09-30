Сутырина (Зязина) Екатерина
Место рожденияВоронежская обл., Давыдовский р-н, с. Вознесенка
Дата рождения04.12.1924
Дата смерти30.09.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1924
Отец: Зязин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сутырин Борис
Рождение ребёнка
03.02.1948
Дочь: Петровская (Сутырина) Валентина
Отец ребёнка: Сутырин Борис
Смерть
30.09.1999
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно