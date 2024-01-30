Раков Харитон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раков Харитон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Раков Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Раков Афонасий

Мать ребёнка: Ракова Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ракова Авдотья

Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: (Ракова) Прасковья

Мать ребёнка: Ракова (Виноградова) Марфа

Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Черницова (Ракова) Мария

Мать ребёнка: Ракова (Виноградова) Марфа

Рождение ребёнка
1892

Сын: Раков Василий

Мать ребёнка: Ракова (Виноградова) Марфа

Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Ефимий

Мать ребёнка: Ракова (Виноградова) Марфа

Рождение ребёнка
07.11.1906

Дочь: Зязина (Ракова) Прасковья

Мать ребёнка: Ракова (Виноградова) Марфа

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