Раков Харитон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Раков Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Раков Афонасий
Мать ребёнка: Ракова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ракова Авдотья
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: (Ракова) Прасковья
Мать ребёнка: Ракова (Виноградова) Марфа
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Черницова (Ракова) Мария
Мать ребёнка: Ракова (Виноградова) Марфа
Рождение ребёнка
1892
Сын: Раков Василий
Мать ребёнка: Ракова (Виноградова) Марфа
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Ефимий
Мать ребёнка: Ракова (Виноградова) Марфа
Рождение ребёнка
07.11.1906
Дочь: Зязина (Ракова) Прасковья
Мать ребёнка: Ракова (Виноградова) Марфа