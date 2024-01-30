Ракова (Виноградова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ракова (Виноградова) Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Около 1952

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Виноградов Кирилл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: (Ракова) Прасковья

Отец ребёнка: Раков Харитон

Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Черницова (Ракова) Мария

Отец ребёнка: Раков Харитон

Рождение ребёнка
1892

Сын: Раков Василий

Отец ребёнка: Раков Харитон

Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Ефимий

Отец ребёнка: Раков Харитон

Рождение ребёнка
07.11.1906

Дочь: Зязина (Ракова) Прасковья

Отец ребёнка: Раков Харитон

Смерть
Около 1952

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