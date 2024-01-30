Ракова (Виноградова) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиОколо 1952
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: Виноградов Кирилл
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: (Ракова) Прасковья
Отец ребёнка: Раков Харитон
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Черницова (Ракова) Мария
Отец ребёнка: Раков Харитон
Рождение ребёнка
1892
Сын: Раков Василий
Отец ребёнка: Раков Харитон
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Ефимий
Отец ребёнка: Раков Харитон
Рождение ребёнка
07.11.1906
Дочь: Зязина (Ракова) Прасковья
Отец ребёнка: Раков Харитон
Смерть
Около 1952