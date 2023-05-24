Сорокина (Мешкова) Прасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Мешкова) Прасковья Петровна

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1856

Дата смерти

1911

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Мешков Пётр Сергеевич

Мать: Мешкова (Кулагина) Елизавета Афанасьевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Яков Константинович

Рождение ребёнка
1877

Сын: Сорокин Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Сорокин Яков Константинович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1880

Сын: Сорокин Фёдор Яковлевич

Отец ребёнка: Сорокин Яков Константинович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Кулагина (Сорокина) Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Сорокин Яков Константинович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Сорокина Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Сорокин Яков Константинович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1896

Сын: Сорокин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Сорокин Яков Константинович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1911
Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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