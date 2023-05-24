Сорокина (Мешкова) Прасковья Петровна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смерти1911
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1877
Сын: Сорокин Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Сорокин Яков Константинович
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Сорокин Яков Константинович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Кулагина (Сорокина) Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Сорокин Яков Константинович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Сорокина Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Сорокин Яков Константинович
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Сорокин Яков Константинович
Смерть
1911