посёлок Лопасня, посёлок Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд (на 1913) — Familio

Лопасня

Бадеевская волость, Серпуховской уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
посёлок
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Москвы и Московской области

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Бадеевской волости

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Серпуховской уезд, Бадеевская волость
Поселок при станции Лопасня М.-Курск. ж. д.24Квартира пристава 1-го стана, трактир, лесные склады: Медведева и Шибаева и кирпичные заводы: Рюмина и Прокиных.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close