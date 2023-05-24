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Сорокин Фёдор Яковлевич

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1880

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Сорокин Яков Константинович

Мать: Сорокина (Мешкова) Прасковья Петровна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Сорокина Евдокия Фёдоровна

Мать ребёнка: Сорокина Анна Алексеевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Сорокина Пелагея Фёдоровна

Мать ребёнка: Сорокина Анна Алексеевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Сорокина Анастасия Фёдоровна

Мать ребёнка: Сорокина Анна Алексеевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Сорокина Клавдия Фёдоровна

Мать ребёнка: Сорокина Анна Алексеевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Сорокина Наталья Фёдоровна

Мать ребёнка: Сорокина Анна Алексеевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1915

Сын: Сорокин Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Сорокина Анна Алексеевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1917

Сын: Сорокин Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Сорокина Анна Алексеевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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