Сорокин Фёдор Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сорокина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Сорокина Евдокия Фёдоровна
Мать ребёнка: Сорокина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Сорокина Пелагея Фёдоровна
Мать ребёнка: Сорокина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Сорокина Анастасия Фёдоровна
Мать ребёнка: Сорокина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Сорокина Клавдия Фёдоровна
Мать ребёнка: Сорокина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Сорокина Наталья Фёдоровна
Мать ребёнка: Сорокина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Сорокина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Сорокин Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: Сорокина Анна Алексеевна