Сорокин Яков Константинович
Место рождения
Дата рождения1852
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1877
Сын: Сорокин Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: Сорокина (Мешкова) Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Сорокина (Мешкова) Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Кулагина (Сорокина) Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Сорокина (Мешкова) Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Маркина-Мазнёва (Сорокина) Александра Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Сорокина Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Сорокина (Мешкова) Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Сорокина (Мешкова) Прасковья Петровна