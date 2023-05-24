Сорокин Яков Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокин Яков Константинович

Сорокин Яков Константинович

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1852

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Сорокин Константин Иванович

Мать: Сорокина Ирина Никитична

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина (Мешкова) Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Сорокин Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Сорокина (Мешкова) Прасковья Петровна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1880

Сын: Сорокин Фёдор Яковлевич

Мать ребёнка: Сорокина (Мешкова) Прасковья Петровна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Кулагина (Сорокина) Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Сорокина (Мешкова) Прасковья Петровна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Маркина-Мазнёва (Сорокина) Александра Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Сорокина Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Сорокина (Мешкова) Прасковья Петровна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1896

Сын: Сорокин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Сорокина (Мешкова) Прасковья Петровна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.