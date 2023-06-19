Маркина-Мазнёва (Сорокина) Александра Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркина-Мазнёва (Сорокина) Александра Яковлевна

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1893

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Сорокин Яков Константинович

Мать: не указана

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1915

Сын: Тихонов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Тихонов Василий Тимофеевич

Манушкино, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Тихонов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Тихонов Василий Тимофеевич

Манушкино, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Мазнёв Николай Иванович

Отец ребёнка: Маркин-Мазнёв Иван Иванович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Василий Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркин-Мазнёв Иван Иванович