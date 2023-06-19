Маркина-Мазнёва (Сорокина) Александра Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1893
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Сорокин Яков Константинович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Тихонов Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1917
Сын: Тихонов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Тихонов Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Маркин-Мазнёв Иван Иванович
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно