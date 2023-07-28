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Тихонов Василий Васильевич
Тихонов Василий Васильевич
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Место рождения
Манушкино
, Чехов, Московская область
Дата рождения
1917
Дата смерти
1917
Пол
Мужской
Отец
Тихонов Василий Тимофеевич
1890 г.р.
Мать
Маркина-Мазнёва (Сорокина) Александра Яковлевна
1893 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец:
Тихонов Василий Тимофеевич
Мать:
Маркина-Мазнёва Александра Яковлевна
Манушкино
, Чехов, Московская область
Смерть
1917
Манушкино
, Чехов, Московская область
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