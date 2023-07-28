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Тихонов Василий Васильевич

Место рождения

Манушкино, Чехов, Московская область

Дата рождения

1917

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Тихонов Василий Тимофеевич

Мать: Маркина-Мазнёва Александра Яковлевна

Манушкино, Чехов, Московская область
Смерть
1917
Манушкино, Чехов, Московская область