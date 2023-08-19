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Сорокин Иван Яковлевич

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1896

Дата смерти

1896

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Сорокин Яков Константинович

Мать: Сорокина Прасковья Петровна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1896
Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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