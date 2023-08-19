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Сорокин Иван Яковлевич
Сорокин Иван Яковлевич
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Место рождения
Лопасня
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1896
Дата смерти
1896
Пол
Мужской
Отец
Сорокин Яков Константинович
1852 г.р.
Мать
Сорокина (Мешкова) Прасковья Петровна
1856 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец:
Сорокин Яков Константинович
Мать:
Сорокина Прасковья Петровна
Лопасня
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1896
Лопасня
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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