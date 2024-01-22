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Сорокина Анна Алексеевна

Место рождения

Сохинки, Чехов, Московская область

Дата рождения

1884

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Сохинки, Чехов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Сорокина Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Сорокин Фёдор Яковлевич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Сорокина Пелагея Фёдоровна

Отец ребёнка: Сорокин Фёдор Яковлевич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Сорокина Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Сорокин Фёдор Яковлевич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Сорокина Клавдия Фёдоровна

Отец ребёнка: Сорокин Фёдор Яковлевич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Сорокина Наталья Фёдоровна

Отец ребёнка: Сорокин Фёдор Яковлевич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1915

Сын: Сорокин Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Сорокин Фёдор Яковлевич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1917

Сын: Сорокин Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Сорокин Фёдор Яковлевич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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