Сорокина Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Сорокина Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Сорокин Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Сорокина Пелагея Фёдоровна
Отец ребёнка: Сорокин Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Сорокина Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Сорокин Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Сорокина Клавдия Фёдоровна
Отец ребёнка: Сорокин Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Сорокина Наталья Фёдоровна
Отец ребёнка: Сорокин Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Сорокин Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
1917
Сын: Сорокин Алексей Фёдорович
Отец ребёнка: Сорокин Фёдор Яковлевич