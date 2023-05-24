Мешкова (Кулагина) Елизавета Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мешкова (Кулагина) Елизавета Афанасьевна

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мешков Сергей Петрович

Отец ребёнка: Мешков Пётр Сергеевич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мешков Пётр Сергеевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Мешков Яков Петрович

Отец ребёнка: Мешков Пётр Сергеевич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1851

Сын: Мешков Емельян Петрович

Отец ребёнка: Мешков Пётр Сергеевич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1854

Сын: Мешков Иван Петрович

Отец ребёнка: Мешков Пётр Сергеевич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Сорокина (Мешкова) Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Мешков Пётр Сергеевич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1862

Сын: Мешков Лаврентий Петрович

Отец ребёнка: Мешков Пётр Сергеевич

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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