Мешкова (Кулагина) Елизавета Афанасьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мешков Пётр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Сын: Мешков Яков Петрович
Отец ребёнка: Мешков Пётр Сергеевич
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Мешков Пётр Сергеевич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Мешков Иван Петрович
Отец ребёнка: Мешков Пётр Сергеевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Сорокина (Мешкова) Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Мешков Пётр Сергеевич
Рождение ребёнка
1862
Сын: Мешков Лаврентий Петрович
Отец ребёнка: Мешков Пётр Сергеевич