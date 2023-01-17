Чижиков Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чижиков Федор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875 ст.

Дата смерти

01.05.1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1878 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1896 ст.

Жена: Чижикова Марфа Андреевна

Путилково, Брейтовская волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
09.03.1901 ст.

Дочь: Чижикова Дарья Федоровна

Мать ребёнка: Чижикова Марфа Андреевна

Путилково, Брейтовская волость, Мологский уезд
д. Путилково затоплена при создании Рыбинского водохранилища
Смерть
01.05.1940
Бреньково, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
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