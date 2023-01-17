Чижиков Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875 ст.
Дата смерти01.05.1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1875 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1896 ст.
Жена: Чижикова Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
09.03.1901 ст.
Дочь: Чижикова Дарья Федоровна
Мать ребёнка: Чижикова Марфа Андреевна
д. Путилково затоплена при создании Рыбинского водохранилища
Смерть
01.05.1940
Бреньково, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область