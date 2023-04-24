(Чижикова Чижова) Ирина Федоровна
Место рождения
Дата рождения12.04.1903 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1903 ст.
Отец: Чижиков Федор Иванович
Мать: Чижикова Марфа Андреевна
Восприемник: деревни Путилкова, крестьянская девица Мария Стефанова. (МК 418, 4, 170/194) Уехала жить в г. Кронштадт
Смерть
Неизвестно
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство