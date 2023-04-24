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(Чижикова Чижова) Ирина Федоровна

Место рождения

Путилково, Брейтовская волость, Мологский уезд

Дата рождения

12.04.1903 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
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Место
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Рождение
12.04.1903 ст.

Отец: Чижиков Федор Иванович

Мать: Чижикова Марфа Андреевна

Путилково, Брейтовская волость, Мологский уезд
Восприемник: деревни Путилкова, крестьянская девица Мария Стефанова. (МК 418, 4, 170/194) Уехала жить в г. Кронштадт
Смерть
Неизвестно
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство

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