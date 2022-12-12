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Чижикова Марфа Андреевна

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Место рождения

Путилково, Брейтовская волость, Мологский уезд

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

03.04.1954

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Путилково, Брейтовская волость, Мологский уезд
Бракосочетание
21.01.1896 ст.

Муж: не указан

Путилково, Брейтовская волость, Мологский уезд
Бракосочетание
21.01.1896 ст.

Муж: Чижиков Федор Иванович

Путилково, Брейтовская волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
09.03.1901 ст.

Дочь: Чижикова Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Чижиков Федор Иванович

Путилково, Брейтовская волость, Мологский уезд
д. Путилково затоплена при создании Рыбинского водохранилища
Смерть
03.04.1954
Бреньково, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
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