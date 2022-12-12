Чижикова Марфа Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878
Дата смерти03.04.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1896 ст.
Муж: не указан
Бракосочетание
21.01.1896 ст.
Рождение ребёнка
09.03.1901 ст.
Дочь: Чижикова Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Чижиков Федор Иванович
д. Путилково затоплена при создании Рыбинского водохранилища
Смерть
03.04.1954
Бреньково, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область