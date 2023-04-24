Чижиков Чижов Александр Федоров
Место рождения
Дата рождения26.09.1898 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1898 ст.
Отец: Чижиков Федор Иванович
Мать: Чижикова Марфа Андреевна
Восприемник д. Збудово Дмитрий Андреев Костров (МК 418, 4, 137/242) По похозяйственной книге №28 1938-1939 года: кустарь, окончил сельскую нач. школу, с 1931 член колхоза «Красный Путиловец». Куда выб... Показать все
Смерть
Неизвестно