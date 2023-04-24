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Чижиков Чижов Александр Федоров

Место рождения

Путилково, Брейтовская волость, Мологский уезд

Дата рождения

26.09.1898 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
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Место
Комментарий
Рождение
26.09.1898 ст.

Отец: Чижиков Федор Иванович

Мать: Чижикова Марфа Андреевна

Путилково, Брейтовская волость, Мологский уезд
Восприемник д. Збудово Дмитрий Андреев Костров (МК 418, 4, 137/242) По похозяйственной книге №28 1938-1939 года: кустарь, окончил сельскую нач. школу, с 1931 член колхоза «Красный Путиловец». Куда выб... Показать все
Смерть
Неизвестно

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