Чижикова Дарья Федоровна
Место рождения
Дата рождения09.03.1901 ст.
Дата смерти19.04.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1901 ст.
Отец: Чижиков Федор Иванович
Мать: Чижикова Марфа Андреевна
д. Путилково затоплена при создании Рыбинского водохранилища
Бракосочетание
28.01.1924
Рождение ребёнка
20.06.1928
Сын: Филимонов Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Филимонов Алексей Семенович
Смерть
19.04.1955