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Чижикова Дарья Федоровна

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Место рождения

Путилково, Брейтовская волость, Мологский уезд

Дата рождения

09.03.1901 ст.

Дата смерти

19.04.1955

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1901 ст.

Отец: Чижиков Федор Иванович

Мать: Чижикова Марфа Андреевна

Путилково, Брейтовская волость, Мологский уезд
д. Путилково затоплена при создании Рыбинского водохранилища
Бракосочетание
28.01.1924

Муж: Филимонов Алексей Семенович

Буянка, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.06.1928

Сын: Филимонов Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Филимонов Алексей Семенович

Буянка, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
19.04.1955
Буянка, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
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