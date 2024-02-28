Аксинья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Иванова

Место рождения

Пенье, Брейтовская волость, Мологский уезд

Дата рождения

Около 1839 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1837 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пенье, Брейтовская волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
1875 ст.

Сын: Чижиков Федор Иванович

Отец ребёнка: Иван Поликарпов

Путилково, Брейтовская волость, Мологский уезд
Родители: Ветринской волости, д. Путилково кр-н Иван Поликарпов, жена его Ксения Иванова, оба православные. Воспр. кр-н Константин Семёнов. 418,4,61,276об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Поликарпов

Смерть
Неизвестно
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