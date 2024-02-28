Аксинья Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1839 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1839 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875 ст.
Отец ребёнка: Иван Поликарпов
Путилково, Брейтовская волость, Мологский уезд
Родители: Ветринской волости, д. Путилково кр-н Иван Поликарпов, жена его Ксения Иванова, оба православные. Воспр. кр-н Константин Семёнов. 418,4,61,276об
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Поликарпов
Смерть
Неизвестно