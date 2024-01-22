Нарышкин Константин Павлович
мужской, родился 12.09.1806
умер 30.12.1880
ОтецНарышкин Павел Петрович1768 г.р.
МатьНарышкина Анна Дмитриевна1774 г.р.
Супруги
Нарышкина (Ушакова) Софья Петровна22.01.1823 г.р.
Дети
Нарышкин Павел Константинович1841 г.р.
Нарышкин Пётр Константинович?.05.1849 г.р.Показать еще 4
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Место
Комментарий
Рождение
12.09.1806
Отец: Нарышкин Павел Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Сын: Нарышкин Павел Константинович
Мать ребёнка: Ушакова (Тарбеева) Мария Антоновна
Рождение ребёнка
?.05.1849
Сын: Нарышкин Пётр Константинович
Мать ребёнка: Нарышкина (Ушакова) Софья Петровна
Рождение ребёнка
?.09.1851
Сын: Нарышкин Сергей Константинович
Мать ребёнка: Нарышкина (Ушакова) Софья Петровна
Рождение ребёнка
16.02.1853
Сын: Нарышкин Дмитрий Константинович
Мать ребёнка: Нарышкина (Ушакова) Софья Петровна
Рождение ребёнка
?.10.1859
Сын: Нарышкин Николай Константинович
Мать ребёнка: Нарышкина (Ушакова) Софья Петровна
Рождение ребёнка
22.12.1861
Дочь: Фон Рейтерн (Нарышкина) Мария Константиновна
Мать ребёнка: Нарышкина (Ушакова) Софья Петровна
Смерть
30.12.1880