Нарышкин Константин Павлович 12.09.1806 — найти родственников по фамилии на Familio

Нарышкин Константин Павлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 12.09.1806

умер 30.12.1880

Отец
Нарышкин Павел Петрович1768 г.р.
Мать
Нарышкина Анна Дмитриевна1774 г.р.
Супруги
Нарышкина (Ушакова) Софья Петровна22.01.1823 г.р.
Дети
Нарышкин Павел Константинович1841 г.р.
Нарышкин Пётр Константинович?.05.1849 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1806

Отец: Нарышкин Павел Петрович

Мать: Нарышкина Анна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нарышкина (Ушакова) Софья Петровна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Нарышкин Павел Константинович

Мать ребёнка: Ушакова (Тарбеева) Мария Антоновна

Рождение ребёнка
?.05.1849

Сын: Нарышкин Пётр Константинович

Мать ребёнка: Нарышкина (Ушакова) Софья Петровна

Рождение ребёнка
?.09.1851

Сын: Нарышкин Сергей Константинович

Мать ребёнка: Нарышкина (Ушакова) Софья Петровна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
16.02.1853

Сын: Нарышкин Дмитрий Константинович

Мать ребёнка: Нарышкина (Ушакова) Софья Петровна

Рождение ребёнка
?.10.1859

Сын: Нарышкин Николай Константинович

Мать ребёнка: Нарышкина (Ушакова) Софья Петровна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
22.12.1861

Дочь: Фон Рейтерн (Нарышкина) Мария Константиновна

Мать ребёнка: Нарышкина (Ушакова) Софья Петровна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
30.12.1880

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