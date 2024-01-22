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Нарышкин Дмитрий Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1853

Дата смерти

12.04.1918

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1853

Отец: Нарышкин Константин Павлович

Мать: Нарышкина (Ушакова) Софья Петровна

Бракосочетание
15.01.1878

Жена: Нарышкина (Толь) Елена Константиновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
санкт петербург, город Санкт-Петербург, Russian Federation (Россия) бр Нарышкин есаул Дмитрий Константинович Толь граф., фрейл. Елена Константиновна 19-124-1317 254 1878 СимеонМ 15.янв forum.vgd.ru/p... Показать все
Рождение ребёнка
19.01.1879

Сын: Нарышкин Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Нарышкина (Толь) Елена Константиновна

Рождение ребёнка
08.12.1879

Дочь: Бенкендорф (Нарышкина) Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Нарышкина (Толь) Елена Константиновна

Каунас, Литовская ССР
Рождение ребёнка
03.11.1880

Дочь: Фон Людерс-Веймарн (Нарышкина) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Нарышкина (Толь) Елена Константиновна

Рождение ребёнка
20.07.1882

Сын: Нарышкин Константин Дмитриевич

Мать ребёнка: Нарышкина (Толь) Елена Константиновна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Лопухина-Демидова (Нарышкина) Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Нарышкина (Толь) Елена Константиновна

Пальцево, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.09.1888

Сын: Нарышкин Кирилл Дмитриевич

Мать ребёнка: Нарышкина (Толь) Елена Константиновна

Рождение ребёнка
23.11.1897

Сын: Нарышкин Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Нарышкина (Ушакова) Софья Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
12.04.1918

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