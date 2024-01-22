Нарышкин Дмитрий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1853
Дата смерти12.04.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1853
Бракосочетание
15.01.1878
санкт петербург, город Санкт-Петербург, Russian Federation (Россия) бр Нарышкин есаул Дмитрий Константинович Толь граф., фрейл. Елена Константиновна 19-124-1317 254 1878 СимеонМ 15.янв forum.vgd.ru/p... Показать все
Рождение ребёнка
19.01.1879
Сын: Нарышкин Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Нарышкина (Толь) Елена Константиновна
Рождение ребёнка
08.12.1879
Дочь: Бенкендорф (Нарышкина) Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Нарышкина (Толь) Елена Константиновна
Каунас, Литовская ССР
Рождение ребёнка
03.11.1880
Рождение ребёнка
20.07.1882
Сын: Нарышкин Константин Дмитриевич
Мать ребёнка: Нарышкина (Толь) Елена Константиновна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Лопухина-Демидова (Нарышкина) Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Нарышкина (Толь) Елена Константиновна
Пальцево, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.09.1888
Сын: Нарышкин Кирилл Дмитриевич
Мать ребёнка: Нарышкина (Толь) Елена Константиновна
Рождение ребёнка
23.11.1897
Сын: Нарышкин Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Нарышкина (Ушакова) Софья Петровна
Смерть
12.04.1918