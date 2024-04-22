Лопухина-Демидова (Нарышкина) Наталья Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смерти08.10.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Рождение ребёнка
26.10.1904
Сын: Лопухин-Демидов Николай Александрович
Отец ребёнка: Лопухин-Демидов Александр Николаевич
Пушкин, Царскосельский уезд
Бракосочетание
1904
Рождение ребёнка
25.09.1905
Сын: Таммипуу Александр Александрович
Отец ребёнка: Лопухин-Демидов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
31.07.1907
Сын: Демидов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Лопухин-Демидов Александр Николаевич
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1908
Сын: Демидов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Лопухин-Демидов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
15.10.1914
Сын: Демидов Георгий Александрович
Отец ребёнка: Лопухин-Демидов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
31.08.1916
Сын: Таммипуу Пекка Александрович
Отец ребёнка: Лопухин-Демидов Александр Николаевич
Смерть
08.10.1957
Место погребения: Harjun ortodoksinen hautausmaa, Mikkeli, Finland