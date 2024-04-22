Лопухина-Демидова (Нарышкина) Наталья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопухина-Демидова (Нарышкина) Наталья Дмитриевна

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Место рождения

Пальцево, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

08.10.1957

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Нарышкин Дмитрий Константинович

Мать: Нарышкина Елена Константиновна

Пальцево, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.10.1904

Сын: Лопухин-Демидов Николай Александрович

Отец ребёнка: Лопухин-Демидов Александр Николаевич

Пушкин, Царскосельский уезд
Бракосочетание
1904

Муж: Лопухин-Демидов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
25.09.1905

Сын: Таммипуу Александр Александрович

Отец ребёнка: Лопухин-Демидов Александр Николаевич

Пальцево, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
31.07.1907

Сын: Демидов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Лопухин-Демидов Александр Николаевич

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Демидов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Лопухин-Демидов Александр Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.10.1914

Сын: Демидов Георгий Александрович

Отец ребёнка: Лопухин-Демидов Александр Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
31.08.1916

Сын: Таммипуу Пекка Александрович

Отец ребёнка: Лопухин-Демидов Александр Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
08.10.1957
Место погребения: Harjun ortodoksinen hautausmaa, Mikkeli, Finland
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