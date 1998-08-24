Таммипуу (Демидов) Пекка (Пётр) Александрович
Место рождения
Дата рождения31.08.1916
Дата смерти24.08.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1916
Рождение ребёнка
1943
Мать ребёнка: Таммипуу Ирья Мирьям
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Таммипуу Арья Анита
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Таммипуу Пирье Хелми Кристина
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Таммипуу Эрья Мартина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таммипуу Ирья Мирьям
Смерть
24.08.1998