Таммипуу (Демидов) Пекка (Пётр) Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таммипуу (Демидов) Пекка (Пётр) Александрович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

31.08.1916

Дата смерти

24.08.1998

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1916

Отец: Лопухин-Демидов Александр Николаевич

Мать: Лопухина-Демидова Наталья Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1943

Сын: Таммипуу Сеппо Тапани

Мать ребёнка: Таммипуу Ирья Мирьям

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Таммипуу Арья Анита

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Таммипуу Пирье Хелми Кристина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Таммипуу Эрья Мартина

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таммипуу Ирья Мирьям

Смерть
24.08.1998
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