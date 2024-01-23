Лопухин-Демидов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1870
Дата смерти06.02.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
26.10.1904
Сын: Лопухин-Демидов Николай Александрович
Мать ребёнка: Лопухина-Демидова Наталья Дмитриевна
Пушкин, Царскосельский уезд, Санкт-Петербургская губерния
Бракосочетание
1904
Рождение ребёнка
25.09.1905
Сын: Таммипуу Александр Александрович
Мать ребёнка: Лопухина-Демидова Наталья Дмитриевна
Пальцево, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
31.07.1907
Сын: Демидов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Лопухина-Демидова Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Демидов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Лопухина-Демидова Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.10.1914
Сын: Демидов Георгий Александрович
Мать ребёнка: Лопухина-Демидова Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
31.08.1916
Сын: Таммипуу Пекка Александрович
Мать ребёнка: Лопухина-Демидова Наталья Дмитриевна
Смерть
06.02.1937
Место погребения: Ristimäen kreikk. katol. hautausmaa, Viipuri, Finland