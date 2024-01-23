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Лопухин-Демидов Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1870

Дата смерти

06.02.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1904

Сын: Лопухин-Демидов Николай Александрович

Мать ребёнка: Лопухина-Демидова Наталья Дмитриевна

Пушкин, Царскосельский уезд, Санкт-Петербургская губерния
Бракосочетание
1904

Жена: Лопухина-Демидова Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
25.09.1905

Сын: Таммипуу Александр Александрович

Мать ребёнка: Лопухина-Демидова Наталья Дмитриевна

Пальцево, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
31.07.1907

Сын: Демидов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Лопухина-Демидова Наталья Дмитриевна

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Демидов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Лопухина-Демидова Наталья Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.10.1914

Сын: Демидов Георгий Александрович

Мать ребёнка: Лопухина-Демидова Наталья Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
31.08.1916

Сын: Таммипуу Пекка Александрович

Мать ребёнка: Лопухина-Демидова Наталья Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
06.02.1937
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Место погребения: Ristimäen kreikk. katol. hautausmaa, Viipuri, Finland
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