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Демидов Андрей Александрович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1908

Дата смерти

1911

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Лопухин-Демидов Александр Николаевич

Мать: Лопухина-Демидова Наталья Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1911
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