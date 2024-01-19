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Демидов Андрей Александрович
Демидов Андрей Александрович
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Древо
Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
1908
Дата смерти
1911
Пол
Мужской
Отец
Лопухин-Демидов Александр Николаевич
1870 г.р.
Мать
Лопухина-Демидова (Нарышкина) Наталья Дмитриевна
1886 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец:
Лопухин-Демидов Александр Николаевич
Мать:
Лопухина-Демидова Наталья Дмитриевна
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1911
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