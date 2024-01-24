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Таммипуу Пирье Хелми Кристина
Таммипуу Пирье Хелми Кристина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1947
Пол
Женский
Отец
Таммипуу (Демидов) Пекка (Пётр) Александрович
1916 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец:
Таммипуу Пекка Александрович
Мать: не указана
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