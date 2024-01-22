Нарышкин Павел Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиМежду ?.02.1919 и ?.03.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Ольжиати (Нарышкина) Мария Павловна
Мать ребёнка: Нарышкина (Губина) Зинаида Константиновна
Рождение ребёнка
04.03.1877
Сын: Нарышкин Константин Павлович
Мать ребёнка: Нарышкина (Губина) Зинаида Константиновна
Рождение ребёнка
15.11.1879
Дочь: Пиньятелли (Нарышкина) Елена Павловна
Мать ребёнка: Нарышкина (Губина) Зинаида Константиновна
Смерть
Между ?.02.1919 и ?.03.1919
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург