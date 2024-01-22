Нарышкин Павел Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНарышкин Павел Константинович

Нарышкин Павел Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Между ?.02.1919 и ?.03.1919

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Нарышкин Константин Павлович

Мать: Ушакова (Тарбеева) Мария Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нарышкина (Губина) Зинаида Константиновна

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Ольжиати (Нарышкина) Мария Павловна

Мать ребёнка: Нарышкина (Губина) Зинаида Константиновна

Рождение ребёнка
04.03.1877

Сын: Нарышкин Константин Павлович

Мать ребёнка: Нарышкина (Губина) Зинаида Константиновна

Рождение ребёнка
15.11.1879

Дочь: Пиньятелли (Нарышкина) Елена Павловна

Мать ребёнка: Нарышкина (Губина) Зинаида Константиновна

Смерть
Между ?.02.1919 и ?.03.1919
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мы используем куки для улучшения работы сайта.