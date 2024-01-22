Нарышкина (Губина) Зинаида Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарышкина (Губина) Зинаида Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Ольжиати Мария Павловна

Отец ребёнка: Нарышкин Павел Константинович

Рождение ребёнка
04.03.1877

Сын: Нарышкин Константин Павлович

Отец ребёнка: Нарышкин Павел Константинович

Рождение ребёнка
15.11.1879

Дочь: Пиньятелли Елена Павловна

Отец ребёнка: Нарышкин Павел Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нарышкин Павел Константинович

Смерть
Неизвестно
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