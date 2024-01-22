Нарышкина (Губина) Зинаида Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Ольжиати Мария Павловна
Отец ребёнка: Нарышкин Павел Константинович
Рождение ребёнка
04.03.1877
Сын: Нарышкин Константин Павлович
Отец ребёнка: Нарышкин Павел Константинович
Рождение ребёнка
15.11.1879
Дочь: Пиньятелли Елена Павловна
Отец ребёнка: Нарышкин Павел Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно