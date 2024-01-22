Нарышкин Павел Петрович
мужской, родился 1768
умер 02.11.1841
ОтецНарышкин Пётр Кириллович10.06.1713 г.р.
МатьНарышкина (Готовцева) Евдокия Михайловна1723 г.р.
Супруги
Нарышкина Анна Дмитриевна1774 г.р.
Дети
Нарышкин Пётр Павлович08.01.1797 г.р.
Нарышкин Дмитрий Павлович24.11.1797 г.р.Показать еще 3
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.01.1797
Мать ребёнка: Нарышкина Анна Дмитриевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.11.1797
Сын: Нарышкин Дмитрий Павлович
Мать ребёнка: Нарышкина Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.02.1802
Сын: Нарышкин Александр Павлович
Мать ребёнка: Нарышкина Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
12.09.1806
Сын: Нарышкин Константин Павлович
Мать ребёнка: Нарышкина Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
?.10.1809
Дочь: Булгари (Нарышкина) Мария Павловна
Мать ребёнка: Нарышкина Анна Дмитриевна
Смерть
02.11.1841