Нарышкин Павел Петрович 1768 — найти родственников по фамилии на Familio

Нарышкин Павел Петрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1768

умер 02.11.1841

Отец
Нарышкин Пётр Кириллович10.06.1713 г.р.
Мать
Нарышкина (Готовцева) Евдокия Михайловна1723 г.р.
Супруги
Нарышкина Анна Дмитриевна1774 г.р.
Дети
Нарышкин Пётр Павлович08.01.1797 г.р.
Нарышкин Дмитрий Павлович24.11.1797 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Нарышкин Пётр Кириллович

Мать: Нарышкина (Готовцева) Евдокия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нарышкина Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
08.01.1797

Сын: Нарышкин Пётр Павлович

Мать ребёнка: Нарышкина Анна Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
24.11.1797

Сын: Нарышкин Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Нарышкина Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
15.02.1802

Сын: Нарышкин Александр Павлович

Мать ребёнка: Нарышкина Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
12.09.1806

Сын: Нарышкин Константин Павлович

Мать ребёнка: Нарышкина Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
?.10.1809

Дочь: Булгари (Нарышкина) Мария Павловна

Мать ребёнка: Нарышкина Анна Дмитриевна

Смерть
02.11.1841

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